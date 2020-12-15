Marko Guduric Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor

Memphis ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan Marko Guduric Fenerbahçe Beko için gün sayıyor.

15 Aralık 2020 Salı - 15:08
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Son yılların en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Bekobir nebze de olsa yaralarını sarmak için kadrosunu takviye etmek istiyor.Barcelona'dan ayrılık aşamasında olan Thomas Huertel ile temaslara başlayan Fenerbahçe Beko asıl sürprizini ise Marko Guduric ile yapmaya hazırlanıyor.
 
FENERBAHÇE NEFES KADAR YAKIN
 
Mozzart Sport'ta yer alan habere göre; Memphis ile olan sözleşmesini feshederek yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Marko Guduric, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Memphis ile sezon sonuna kadar sözleşme opsiyonunu alarak Fenerbahçe'de forma giymeye hazırlanan Sırp yıldız, Memphis'te yıllık 2.7 milyon dolar kazanıyor ve Memphis'in sözleşmesini fesh etmesi demek bir anlamda Guduric'in bu ücretin de tamamını alması anlamına geliyor.
 
MAR İLE BAŞLAYAN, O İLE BİTEN
 
Guduric'in 2.7 milyon dolarlık sözleşmesinden çıkmadan Sırp yıldızı, Fenerbahçe'ye göndererek maliyeti ortadan kaldırmak isteyen Memphis, bu durumu oyuncu ile görüştü ve Fenerbahçe'ye de iletti.
 
The Athletic'in köşe yazarı ve Memphis'teki basketbol operasyonlarının eski başkan yardımcısı John Hollinger de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada adı "Mar" ile başlayan ve "o" ile biten bir oyuncuyla kulübün ayrıldığını duyurmuştu.
 

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Etiketler: guduric fenerbahçe
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