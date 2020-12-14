Marko Livaja adım adım Trabzonspor'a...

Yaz ayı transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Marko Livaja Trabzonspor'a imza atıyor...

14 Aralık 2020 Pazartesi - 9:42
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5 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi Fırtına'da hareket başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, scout (izleme) ekibiyle görüştüğü öğrenilirken, Bordo-Mavililer Ocak ayını hareketli geçirecek. Gündemde farklı bölgeler için pek çok isim olduğu öğrenilirken, Yunan basınından flaş bir iddia geldi.
 
Komşuda çıkan haberlerde, Marko Livaja için Trabzonspor'un yeniden harekete geçtiği ve Hırvat futbolcunun Bordo-Mavili formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Yaz döneminde de adı Fırtına ile anılan 27 yaşındaki Livaja, forvette görev yapıyor. AEK forması giyen Livaja'nın Yunanistan kulübüyle kontratı sezon sonunda biteceği için bonservis maliyeti de yüksek değil.
 
INTER'DE OYNADI
 
Bu sezon çıktığı toplamda 16 resmi maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran 1.82 boyundaki Livaja, 2 de asist yaptı. Daha önce İnter, Atalanta gibi kulüplerde de oynayan Hırvat futbolcu, geçen sezon ise 42 karşılaşmada 15 gol, 12 asistlik müthiş bir istatistik yakalamıştı.
 

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Etiketler: Marko Livaja trabzonspor
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