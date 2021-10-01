Marsilya'dan değil Galatasaray'dan Morutan'ı izlediler

01 Ekim 2021 Cuma - 10:11
Velodrome Stadı’nın tribünlerinde Galatasaray
lı bazı oyuncular, Avrupa
kulüplerinin temsilcileri tarafından çıplak gözle takip edildi. Bunlardan birisi de Sarı-Kırmızılı ekibin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan’dı.
İTALYAN EKİPLERİ TAKİPTE
Ligdeki son Göztepe karşılaşmasında harika bir gole imza atan ve Marsilya
deplasmanında da takımın hücumdaki kilit isimlerinden olan genç yetenek, İtalyan kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.
Önümüzdeki Milli arada Romanya
Milli Takımı forması da giyecek olan Morutan’ın yükselen değeri, Sarı-Kırmızılılar’ın doğru bir yatırım yaptığına şimdiden işaret ediyor. Ancak Rumen oyuncunun dün gece Marsilya karşısındaki performansı, vasatı aşamadı. Buna rağmen temsilcilerin Morutan’ı takibi sürdüreceği öğrenildi. (Fanatik)