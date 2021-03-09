Marsilya'dan Ersin Destanoğlu için 10 milyon euro

Fransız devi Marsilya Beşiktaş'ın yetenekli eldiveni Ersin Destanoğlu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.

09 Mart 2021 Salı - 8:52
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Teknik direktör Sergen Yalçın’dan geçen sezonun son bölümünde formayı alan Ersin Destanoğlu, ortaya koyduğu istikrarlı performansla kaleyi bırakmamıştı. Kendisini en iyi şekilde geliştirmeye devam eden 20 yaşındaki file bekçisi, başarılı görüntüsü sonrasında transfer piyasasının da gözdesi haline gelmişti. Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un takibinde bulunan Ersin’e, aynı ülkeden başka bir kulübün de talip olduğu ortaya çıktı. Genç kaleciyi takibe alan Marsilya’nın, sezon sonunda Ersin’i kadrosuna katmak için şimdiden Siyah-Beyazlılar’la temaslara başladığı kaydedildi.
 
Genç kaleci de Avrupa’ya hazır
 
Ara transfer döneminde de Ersin Destanoğlu için teklifler alan ancak hepsini geri çeviren yönetim, başarılı kalecinin sezon sonu için fiyatını belirledi. Siyah-Beyazlılar’ın, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da görev alması beklenen yetenekli isim için 10 milyon Euro’luk bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi. Genç file bekçisinin de yeni sezonda kariyerine Avrupa’da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.

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Etiketler: ersin destanoğlu beşiktaş marsilya
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