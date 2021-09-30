Marsilya-Galatasaray maçı öncesi arbede! Fransızlar Yunanistan bayrağı açtı ve...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Marsilya-Galatasaray maçı öncesi tribünde gerginlik yaşandı. Bir Marsilya taraftarı Yunanistan bayrağı açarak Galatasaray taraftarlarına doğru gösterdi. Olay sonrasında polis, Marsilya taraftarını dışarı çıkardı ve Galatasaray taraftarına müdahale etti.

30 Eylül 2021 Perşembe - 22:05
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Marsilya ile Galatasaray arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçın öncesinde tribünlerde arbede yaşandı.
 
Üst düzey güvenlik önlemleri eşliğinde Veledrom Stadı'na giren Galatasaray taraftarı, ummadığı bir olayla karşılaştı.
 
Bir Marsilya taraftarı, tribünde Yunanistan bayrağı açarak sarı-kırmızılı futbolseverleri kışkırtmak istedi. Polis olaya müdahale etti ve taraftarı dışarı çıkardı ancak stattaki  gerginlik devam etti.
 
Fransız polisi, deplasmanda tribününde bulunan Galatasaray taraftarına müdahalede bulundu ve iki taraf arasında arbede yaşandı.

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