Marsilya'nın Cengiz Ünder'i var

Dün akşam Clermont deplasmanında 3 puan arayan Marsilya'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder yine yıldızlaştı.

01 Kasım 2021 Pazartesi - 7:22
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Fransa Ligi'nde 12. hafta maçında Clermont ile Galatasaray'ın rakiplerinden Marsilya karşı karşıya geldi. Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in golüyle kazandı.
 
Cengiz Ünder, karşılaşmanın 25. dakikasında attığı golle Marsilya'ya galibiyeti getirdi. 24 yaşındaki milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.
 
Marsilya'da çıkış yalayan Cengiz Ünder, 10. lig maçında, 4. golüne ulaştı.
 
Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 21'e yükseltti ve haftayı, lider Paris Saint Germain'in arkasında üçüncü sırada kapattı. Clermont ise 13 puanda kaldı. 
 
Marsilya hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu ağırlayacak. Sonrasında ise ligde Metz'i ağırlayacak.

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Etiketler: cengiz ünder marsilya
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