Martin Skrtel Spartal Trnava'da

Türkiye’de uzun yıllar top koşturan, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Martin Skrtel’in yeni takımı belli oldu. 36 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu ülkesinin takımlarından Spartak Trnava’nın yolunu tuttu.

Yeni kulübüne imza atan deneyimli oyuncu formayı da üzerine geçirirken kendisi için Pazar günü imza töreni düzenleneceği duyuruldu. Aşil tendonu yırtılmasının ardından geçen sezon uzun süre sahalardan uzak kalan Skrtel, 2004’te Rus ekibi Zenit’e transfer olarak ülkesinden ayrılmıştı.

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