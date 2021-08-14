Martin Skrtel Spartal Trnava'da

Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Martin Skrtel Spatak Trnava ile anlaşmaya vardı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:58
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Türkiye’de uzun yıllar top koşturan, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Martin Skrtel’in yeni takımı belli oldu. 36 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu ülkesinin takımlarından Spartak Trnava’nın yolunu tuttu.
 
Yeni kulübüne imza atan deneyimli oyuncu formayı da üzerine geçirirken kendisi için Pazar günü imza töreni düzenleneceği duyuruldu. Aşil tendonu yırtılmasının ardından geçen sezon uzun süre sahalardan uzak kalan Skrtel, 2004’te Rus ekibi Zenit’e transfer olarak ülkesinden ayrılmıştı.
 
Beatles dinledi, Tolstoy okudu
 
Bu süreçte Liverpool, Atalanta gibi takımların da formasını giyen futbolcu, 17 yıl sonra yeniden ülkesine dönmüş oldu. Trnava kulübü resmi hesaplarından ilginç bir tanıtım videosu paylaşıldı. Martin Skrtel; Beatles plakları dinleyip Tolstoy’un Anna Karenina romanını okuduktan sonra formayı üzerine geçirip yeşil sahaya çıkarken gösterildi.

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Etiketler: skrtel spartak trnava
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