Maurizio Sarri Fiorentina'da

Juventus, Chelsa, Napoli gibi dev kulüpleri çalıştıran tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri Fiorentina ile masaya oturdu.

26 Mart 2021 Cuma - 14:00
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Fiorentina, Maurizio Sarri ile anlaşmak üzere...
 
La Gazzetta dello Sport ve TuttoMercatoWeb'de yer alan haberlere göre; Cesare Prandelli ile yollarını ayıran ve Beppe Iachini'yi sezon sonuna kadar geçici görevle getiren Fiorentina, rotasını Maurizio Sarri'ye çevirdi. Fiorentina cephesinden idareciler, Maurizio Sarri ile bir ön görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmeden olumlu sonuçla ayrıldılar. Sarri'nin de tekrar futbola geri dönmek için önemli bir proje istediği, Fiorentina'nın bu projeyi sunduğu vurgulandı.
 
Fiorentina'nın milyarder İtalyan asıllı Amerikalı sahibi Rocco Commisso da Maurizio Sarri ile yüz yüze görüşme yapmak için 10 gün içinde Floransa'da olacak.
 
BÜYÜK BÜTÇE, 3 YILLIK PROJE, HEDEF UCL
 
7 milyar doların üzerinde kişisel serveti bulunan ve ABD'nin en büyük TV ağlarından birini yöneten Commisso, Maurizio Sarri'ye direkt olarak büyük bir bütçe, takım üstünde tek yetki ve 3 yıllık bir teklif sunacak. Commisso'nun Fiorentina'yı zirveye çıkarmak ve bir Şampiyonlar Ligi takımı haline getirmek istediği, Sarri'den de bunu isteyeceği kaydedildi.
 
SARRI'NİN YANINA CRISTIANO GIUNTOLI
 
Rocco Commisso'nun diğer hedef ise Sarri ile birlikte Napoli'yi dönüştüren sportif direktör Cristiano Giuntoli'yi getirmek olacak. Takıma iki büyük futbol aklını kazandırmak isteyen Commisso, kulübü aldıktan sonra son 2 sezonda yaşanan istikrarsızlıkları da bu şekilde aşmak istediğinin altı çizildi.
 
MAURIZIO SARRI'NİN KARİYERİ
 
Empoli'de adını İtalya'ya duyuran ve ardından Napoli'de başarılı günler geçiren 62 yaşındaki Maurizio Sarri, 2018/19'da Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra yollarını ayırmış ve geçen sezon Juventus'ta görev almıştı. (Sporx)

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Etiketler: sarri fiorentina
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