Max Kruse'den 1 gol 1 asist

Hoffenheim deplasmanında giden Union Berlin güçlü rakibini 3-1 yendi.

03 Kasım 2020 Salı - 7:27
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Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin, deplasmanda Hoffenheim'ı konuk etti.
 
PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı Union Berlin 3-1 kazanırken eski Fenerbahçeli Max Kruse maça damga vuran isim oldu. 60. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü atan Max Kruse, 85'de Pohjanpalo ve 90+4'te Teuchert'in gollerinin asistini yaparak üç puanın mimarı oldu. Hoffenheim'ın 80. dakikada Dabour ile bulduğu gol ise teselliden öteye gidemedi.
 
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse çıktığı 6 maçta 2 gol 3 asistlik performans yakalamış oldu.
 
Bu sonuçla Union Berlin 9 puana yükselirken Hoffenheim 7 puanda kaldı.
 

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Etiketler: max kruse union berlin
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