Max Kruse neden Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti? Tazminat gerçeği...

Fenerbahçe ile Max Kruse, tazminat konusunda el sıkışmıştı. Buna göre Sarı-Lacivertliler’in 7.5 milyon Euro değil, yaklaşık 3.75 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Anlaşma sağlanması için iki tarafın da kendince nedenleri var.

31 Aralık 2020 Perşembe - 14:28
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! F.Bahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'e büyük şok! FIFA... Fenerbahçe'de Ozan Tufan bekleyişi devam ediyor Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyor! Sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe ile Max Kruse arasında anlaşma

FIFA, Max Kruse’yi Fenerbahçe’ye açtığı 7.5 milyon Euro’luk tazminat davasında haklı bulmuştu. Sarı-Lacivertliler de Alman yıldıza karşı 18 milyon Euro’luk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı.
 
Ancak önceki gün taraflar tazminat konusunda el sıkıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon Euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi. Alman oyuncunun bunu kabul etmesindeki en önemli neden, Fenerbahçe’nin yapacağı itirazlarla davanın fazlasıyla uzama ihtimali. Kruse bu nedenle daha az bir rakam olmasına rağmen Sarı-Lacivertliler ile el sıkıştı. Fenerbahçe cephesinin orta yolu bulma girişimlerinde iki önemli neden vardı.
 
 
Transfer yasağı endişesi
İlki; yaklaşık 3.75 milyon Euro’nun kulübün kasasında kalacak olması. Dava uzasa bile önümüzdeki yıllarda faizlerle 7.5 milyon Euro’dan daha fazla bir ödeme yapılması gerekebilirdi. Yönetimin anlaşmayı tercih etmesinin bir diğer sebebinin ise transfer yasağı gelme ihtimali olduğu öğrenildi. Bunun hem kadro planlamasına hem de kulübün prestijine büyük bir darbe vuracağını düşünen Sarı-Lacivertliler, sorunu kısa süre içerisinde çözme yolunu tercih etti. (Fanatik)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Max Kruse Fenerbahçe tazminat
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu Perotti'yi resmen açıkladı! Sözleşmesi.... Emre Belözoğlu Perotti'yi resmen açıkladı! Sözleşmesi....
Süper Lig'i sallayacak transfer! Galatasaray ile Başakşehir'den takas...Süper Lig'i sallayacak transfer! Galatasaray ile Başakşehir'den takas... Başakşehir şaşırttı, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır farkı açtı! Galatasaray'da büyük fark...Başakşehir şaşırttı, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır farkı açtı! Galatasaray'da büyük fark... İsmail Balaban, Survivor’da Antalya’yı temsil edecekİsmail Balaban, Survivor’da Antalya’yı temsil edecek
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.