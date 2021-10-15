Max Kruse'nin Fenerbahçe itirafı şok etti

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek Union Berlin'le anlaşan Max Kruse "Yılda ortalama üç milyon euro net olduğunu söyleyebilirim. Daha fazlasını söyleyemem" itirafında bulundu.

15 Ekim 2021 Cuma - 13:35
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Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse'nin YouTube yorumcusu Aaron Troschke'ye açıklamalarda bulundu.
 
Kruse'nin açıklamaları Alman basınında da gündem oldu.
 
33 yaşındaki futbolcu Profesyonel bir futbolcu olarak hayatını para konusunu düşünmeden karşılayabildiğini söyledi.
 
FENERBAHÇE İTİRAF GELDİ
 
Alman futbolcu Max Kruse en iyi sözleşmesini Fenerbahçe ile yaptığını itiraf etti.
 
Fenerbahçe'den tam olarak ne kadar kazandığı sorulan Kruse, "Yılda ortalama üç milyon euro net olduğunu söyleyebilirim. Daha fazlasını söyleyemem" yanıtını verdi.

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Etiketler: kruse fenerbahçe
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