Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alman futbolcu Max Kruse'nin yeni adresi belli oldu.

03 Temmuz 2020 Cuma - 12:51
İLGİLİ HABERLER
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 0-1 Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Kerem Aktürkoğlu İstanbul'da! Galatasaray, Elabdellaoui transferini bitiriyor! Sneijder için ayaklandılar! Robben'den sonra... Beşiktaş'ta hedef Santi Cazorla!

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer olan Max Kruse sürpriz bir şekilde sözleşmesini feshedip takım ayrılmıştı.
 
Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile de anılan Max Kruse'ye Almanya'da Bundesliga'ya yükselen Stuttgart talip oldu. Alman basını, "Görüşmeler başladı" dedi.
 
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin kendisi için doğru bir karar olduğunu ifade eden Kruse, "Elbette futbol kariyerime devam etmek istiyorum. Bir çok teklif var ama neresi olur belli değil. Tekliflere açığım, ama bana uyacak bir kulüp olmalı. Bundesliga kulübü olsun isterim, bekleyip göreceğiz" dedi.
 
'Cüzdanıma baktığımda biraz daha para kazanmam gerektiğini düşünüyorum' diyen Max Kruse'ye "Eski kulübün Werder Bremen bunu karşılayabilir mi?" şeklinde soru yöneltilince tecrübeli oyuncu gülümseyerek şu cevabı verdi: "Tüm Bundesliga ekiplerinin bütçesi buna yeter diye düşünüyorum."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu dünya yıldızını veto etti! Emre Belözoğlu dünya yıldızını veto etti!
Fenerbahçe'ye sürpriz transferler! Başkan açıklamıştı...Fenerbahçe'ye sürpriz transferler! Başkan açıklamıştı... Onyekuru Galatasaray'dan ayrıldı! Kulüpten açıklama...Onyekuru Galatasaray'dan ayrıldı! Kulüpten açıklama... Mehmet Demirkol: Fenerbahçe'yle birlikte büyüyecek bir teknik direktör ihtiyacı varMehmet Demirkol: Fenerbahçe'yle birlikte büyüyecek bir teknik direktör ihtiyacı var
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.