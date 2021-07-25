Max Kruse sevgilisi Dilara Mardine'ye evlenme teklifi etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, canlı yayında kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu.

25 Temmuz 2021 Pazar - 23:27
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Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Kız arkadaşıma bir mesajım var." diyerek üstündeki formayı çıkarttı.
 
Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi.
 
Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardin'in söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.
 
2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.

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