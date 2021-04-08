Maxim Başakşehir karşısında şov yaptı!

Gaziantep FK Maxim'in yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-0 yendi.

08 Nisan 2021 Perşembe - 18:01
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Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve Başakşehir alt sıralardan kurtulma şansını kullanamadı.
 
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 32. ve 52. dakikalarda Rumen yıldız Maxim kaydetti.
 
Bu sonucun ardından son 4 maçta 8 puan kaybeden Başakşehir, 33 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Gaziantep FK ise 50 puana yükselerek 5. sıraya kadar ulaştı.
 
Süper Lig'in 34. haftasında bay geçecek olan Başakşehir bir sonraki evinde Fenerbahçe ile kritik bir müsabakaya çıkacakken, Gaziantep FK ise 12 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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Etiketler: başakşehir gaziantep fk
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