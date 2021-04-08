Maxim Başakşehir karşısında şov yaptı!

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve Başakşehir alt sıralardan kurtulma şansını kullanamadı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 32. ve 52. dakikalarda Rumen yıldız Maxim kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 8 puan kaybeden Başakşehir, 33 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Gaziantep FK ise 50 puana yükselerek 5. sıraya kadar ulaştı.