Mbaye Diagne hakkında şok iddia! 'Bir daha...'

13 Eylül 2021 Pazartesi - 10:10
Trabzonspor - Galatasaray
karşılaşmasıyla Süper Lig'in 4. haftası tamamlandı. Ezeli rakibine konuk olan sarı kırmızılı ekip 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve Trabzonspor
'u geri dönüşü ile maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.
MAÇIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE KALİTE VARDI
Eski milli futbolcu ve spor
yorumcusu Tümer Metin Trabzonspor - Galatasaray maçı için; 'Sezonun ilk derbi maçı, iki takımın da ligdeki fiziki durumları ve puan tablosundaki yerleri, camiaların hedefleri doğrultusunda yüksek kaliteli bir maç olacağı kanaatindeydim. Maçın büyük bölümünde kaliteyi yakaladık. Sahada mesaimiz oldu, ter akıttık, başarılar elde ettik ama gün geldi bir yerde bıraktım. Geçenlerde Sergen hoca doğru söyledi, madem koşmayacaksınız, ben niye futbolu bıraktım dedi. Yetenekliyim, çok iyi futbolcuyum ama günümüzün futbolunda artık oyun
içinde ikiye ayrışma gibi tabirler ortadan kalktı. Top bende, istek tamam, iyi futbolcuyum ama rakipteyken kim kazanacak? Herkes veteran maçı gibi oynuyor, ligin 4. haftası. Yüksek şiddetli kamp dönemini geçirmişsin. 4. hafta artık, ısınma turlarının tamamlandığı, gücünü kaliteni bir tık yukarı çıkardığın haftadır.' dedi.
'DIAGNE BİR DAHA FORMAYI ALAMAZ'
TRT Spor'da Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendiren Dilmen; 'Galatasaray'da savunma önünde oynayan 5 oyuncu genç oyuncular ve sürekli öne oynamaya çalışan oyuncular. Set oynadığınızda, topa sahip olsanız farka gidebilirsiniz. Maçı çeviren 2 tecrübe, Nwakaeme ve Hamsik. Trabzonspor maçtan önce 1 puana razı değil ama maç 0-2'den 2-2'ye geldiği için mutlu. Galatasaray açısından baktığımızda, 2-0'dan 2-2'ye yakalanmak Galatasaray ve Fatih Terim
için mutsuzluk. Daha ayakta kalan takım, 3. bulmaya yakın takım bence Galatasaray'dı. Bu tip büyük maçlarda, deplasmanda yoktur. İki takım da üç ihtimalli oynar. Bu yıl moralli bir Trabzonspor var, kazansa lider olacak. İki takım da puan olarak çok mutsuz değiller, maç oynanmamış olsa. Galatasaray mutsuz, Trabzonspor 0-2'den geldiği için mutlu. Galatasaray'ın ihtiyacı olan sabır. Berkan, Kerem, Morutan, Cicaldau, Halil'in yaş ortalaması Galatasaray için düşük. Gelecek için iyi ya da kötü olduğunu zaman gösterecek. 2-0'ı 3 sene sonra bu kadro korur ama tecrübe olmayınca hurra gitmeye çalışıyorlar. Diagne, Halil'den formayı bir daha alamaz.'