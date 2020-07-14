Mbaye Diagne transfer ateşini yaktı! Trezeguet Galatasaray'a...

14 Temmuz 2020 Salı - 14:23
| Son Güncelleme : 14 07 2020 - 14:24
Kiralık gittiği Club Brugge’le yolları ayrılan Mbaye Diagne, yeni sezonda Galatasaray
forması giyecek. Fatih Terim
’in yaz kampında denemek istediği 28 yaşındaki santrfor, Sarı-Kırmızılı ekibin 1. golcüsü olabilir. Üstelik bu kez yalnız da değil. Diagne’nin Kasımpaşa
’daki partneri, birlikte müthiş istatistiklere imza attığı Trezeguet de Florya
yolcusu olacak gibi görünüyor. Galatasaray’ın, Premier Lig
’den düşmesine kesin gözüyle bakılan Aston Villa
’dan kiralamak istediği Trezeguet ile ilgili, Diagne’den heyecan uyandıran bir paylaşım geldi.