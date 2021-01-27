Mbaye Diagne WBA ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray Diagne transferinde Premier Lig ekibi WBA ile anlaşmaya vardı.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 14:24
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Express Star gazetesinden Joseph Masi'nin iddiasına göre Galatasaraylı Mbaye Diagne, kiralık olarak İngiltere'nin yolunu tutacak. Az önce aktarılan son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Diagne, WBA'ya transfer olacak. Galatasaray, bu transferden elde edeceği gelirle Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in transferini bitirecek. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor...
 
Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports'un iddiasına göre WBA yetkilileri Mbaye Diagne'nin transferi konusunda evrakları hazırlamaya başladı. Daha önce transfer gündeme geldiğinde Galatasaray'ın Diagne için zorunlu satın alma opsiyonu istediği ifade edilmişti. Görüşmeler yeniden başladı.
 
MOSTAFA MUHAMMED İÇİN İKNA TURLARI
 
Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek için uğraş verdiği Zamalek'te forma giyen Mostafa Muhammed konusunda yeni gelişmeler var. Oyuncunun kariyerinin daha iyi olacağını düşünen takım arkadaşları da Galatasaray'a gitmesi için devreye girdi. 34 yaşındaki takım kaptanı Shikabala, Muhammed'i Saint Etienne yerine Galatasaray'a gitmeye ikna etmeye çalışıyor. (MBCmasr)

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Etiketler: diagne galatasaray wba
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