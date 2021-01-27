Mbaye Diagne WBA ile anlaşmaya vardı!

Express Star gazetesinden Joseph Masi'nin iddiasına göre Galatasaray lı Mbaye Diagne, kiralık olarak İngiltere 'nin yolunu tutacak. Az önce aktarılan son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Diagne, WBA'ya transfer olacak. Galatasaray, bu transferden elde edeceği gelirle Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in transferini bitirecek. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor...

Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports'un iddiasına göre WBA yetkilileri Mbaye Diagne'nin transferi konusunda evrakları hazırlamaya başladı. Daha önce transfer gündeme geldiğinde Galatasaray'ın Diagne için zorunlu satın alma opsiyonu istediği ifade edilmişti. Görüşmeler yeniden başladı.

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