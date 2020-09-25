Mbwana Samatta 6 milyon euroya Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Aston Villa 'dan Mbwana Samatta'yı renklerine bağladığını resmen açıkladı. KAP bildiriminde transferin mali detayları paylaşıldı.

Buna göre Tanzanyalı golcü için Aston Villa'ya 6 milyon euro bonservis ücreti ödenecek. Sportif sonuçlara bağlı olarak 750 bin euro ilave ödeme gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUM

Samatta, FB TV 'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyorum. Burada bu ailede olduğu için mutluyum. Benim için yeni bir meydan okuma. Fenerbahçe'nin çok büyük taraftarı var. Mutluyum, umarım burada çok sayıda kupa kazanırız." ifadelerini kullandı.

1.5 SENE ÖNCE NABIZ YOKLAMIŞTIK

Yöneticilerden Selehattin Baki ise, "1.5 sene önce Samatta için nabız yoklamıştık. O zaman olmamıştı. Yeteneklerine çok inanıyoruz. Şubemize, yönetimimize, Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

KAP bildirimi şöyle;

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."