Medhi Benatia Süper Lig'de! 2 yıllık sözleşme...

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirmeye hazırlanıyor. Medhi Benatia'yı gündemine alan Karagümrük, serbest statüde bulunan oyuncuyla prensipte anlaştı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:10
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Ndao için 1 milyon euro'luk teklif Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a sert gönderme Beşiktaş maçı öncesi Süleyman Hurma'dan olay yaratacak açıklama Konyaspor Karagümrük'e gol oldu yağdı

Karagümrük ile Benatia anlaşmaya vardı. Son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu, temmuz itibarıyla serbest kalmıştı.
 
Benatia'nın kariyerinde Marsilta, Roma, Bayern Münih, Juventus gibi önemli kulüpler bulunuyor.
 
Türkiye'nin büyükleriyle de adı anılan Benatia için resmi hamle Karagümrük'ten geldi.
 
BUGÜN AÇIKLANACAK
İstanbul'a gelen Benatia'nın transferi, son pürüzler giderildikten sonra bugün açıklanacak. Başarılı savunmacıyla 2 yıllık kontrat yapılacak. Oyuncunun yıllık 1 milyon Euro'dan sözleşme imzalaması bekleniyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Medhi Benatia Fatih Karagümrük transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da büyük transfer sürprizi! Mbaye Diagne bedavaya gidiyor... Galatasaray'da büyük transfer sürprizi! Mbaye Diagne bedavaya gidiyor...
Beşiktaş ve Galatasaray Valentin Rosier için savaşmıştı! Ve transfer bitti: 4 yıllık imza... Beşiktaş ve Galatasaray Valentin Rosier için savaşmıştı! Ve transfer bitti: 4 yıllık imza... Vitor Pereira büyük sürpriz yaptı! Bu kararı kimse beklemiyordu tam ayrılıyor derken...Vitor Pereira büyük sürpriz yaptı! Bu kararı kimse beklemiyordu tam ayrılıyor derken... Aaron Boupendza ve Alexander Sörloth İstanbul'a geliyor! Teklif yapıldı... Aaron Boupendza ve Alexander Sörloth İstanbul'a geliyor! Teklif yapıldı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.