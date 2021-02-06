Medipol Başakşehir 0 - Fatih Karagümrük 1

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir
evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Fatih Karagümrük puanını 37ye yükseltirken, Medipol Başakşehir 24 puanda kaldı.
18inci dakikada Borininin ceza sahası içinde Ömer Aliye yaptığı müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
19uncu dakikada Giulianonun kullandığı penaltı atışı üst direğe çarparak auta çıktı.
28inci dakikada sağ kanattan Ndaonun sert ortasında Ademinin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
36ncı dakikada Ömer Alinin pasını topukla önüne alan Gulbrandsenin ceza sahası içindeki şutu kaleci Aykuttan döndü.
45+2nci dakikada Hasan
Alinin sol kanattan ortasında Crivellinin kafa vuruşu kaleci Aykutta kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
52nci dakikada Ndao'nun ceza sahası içine havalandırdığı topu Jimmy Durmaz kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.
65inci dakikada Giuliano, Crivelli ile ver-kaça girdi, sonrasında Brezilyalı futbolcunun şutunda kaleci Aykut topu kornere çeldi.
68inci dakikada Giulianonın ceza sahası içerisinde arka direğe yerden pasında Crivelli topu boş kaleye gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
85inci dakikada Hasan Alinin ortasında kaleci Aykut topu uzaklaştırmak isterken top Demba Banın önünde kaldı, Senegalli oyuncunun şutunda savunma topu uzaklaştırdı.
Mücadeleyi Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut (Dk. 46 Ndayishimiye), Ömer Ali (Dk. 60 Junior Fernandes), Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 77 Ba)
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut - Koray, Roco, Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 82 Salibur), Ndao (Dk. 87 Lens), Balkovec, Campi, Castro (Dk. 87 Vato), Bertolacci, Ademi (Dk. 68 Sobiech)
GOL: Dk. 52 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Azubuike (Medipol Başakşehir) - Campi (Fatih Karagümrük)