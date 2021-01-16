Medipol Başakşehir: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir
, Demir Grup Sivasspor
ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 23e yükseltti.
4üncü dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy, yoğun kar yağışı nedeniyle kış topuyla (Turuncu top) oyuna devam edilmesini istedi.
11inci dakikada Aleksicin sol kanattan yerden ortasında ön direkte Demba Banın şutu yandan aut çıktı.
14üncü dakikada Aleksicin ortasında Demba Banın penaltı noktası üzerinden şutu üstten auta gitti.
34üncü dakikada kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy kaybolan saha çizgilerinin kapanması üzerine temizlenmesini istedi.
38inci dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı çift vuruşta ceza sahası çizgisi üzerinde Deniz topa dokundu Aleksicin yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.
42nci dakikada Gradelin ceza sahası içinde ön direğe ortasında Hakan Arslan
ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1lik eşitlikle tamamlandı.
52nci dakikada İrfan Canın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ponckun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşalda kaldı.
55inci dakikada Fajrın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Robin Yalçının dokunduğu top direğe çarparak auta çıktı.
56ncı dakikada hakem Alper Ulusoy yeniden saha çizgilerinin temizlenmesini istedi.
72nci dakikada kar yağışının devam etmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy saha çizgilerinin yeniden temizlenmesi istedi.
75inci dakikada Denizin ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Mücadele 1-1lik eşitlikle sonuçlandı.
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan
Ali, Mahmut (Dk. 75 Mehmet), İrfan Can (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Leonardo), Aleksic, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano), Crivelli
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir (Dk. 90+5 Coffie), Hakan, Fajr (Dk. 90 Camara), Erdoğan (Dk. 69 Kone), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare
GOLLER: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir) - Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Epureanu, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Robin Yalçın, Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)