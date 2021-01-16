Medipol Başakşehir: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 18:10
İLGİLİ HABERLER
Milan, İrfan Can için Başakşehir'e teklif yaptı Başakşehir, Skrtel'in sözleşmesini feshetti Başakşehir'de sürpriz ayrılık! MLS Ligi'ne gidiyor Galatasaray Visca, Onyekuru, Mohamed ve İrfan Can'ın maliyetlerini görünce şok oldu Fatih Terim açıklaması dikkat çekti

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 23e yükseltti.
 
 
4üncü dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy, yoğun kar yağışı nedeniyle kış topuyla (Turuncu top) oyuna devam edilmesini istedi. 
 
11inci dakikada Aleksicin sol kanattan yerden ortasında ön direkte Demba Banın şutu yandan aut çıktı.
 
14üncü dakikada Aleksicin ortasında Demba Banın penaltı noktası üzerinden şutu üstten auta gitti.
 
34üncü dakikada kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy kaybolan saha çizgilerinin kapanması üzerine temizlenmesini istedi.
 
38inci dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı çift vuruşta ceza sahası çizgisi üzerinde Deniz topa dokundu Aleksicin yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.
 
42nci dakikada Gradelin ceza sahası içinde ön direğe ortasında Hakan Arslanın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
 
Mücadelenin ilk yarısı 1-1lik eşitlikle tamamlandı.
 
52nci dakikada İrfan Canın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ponckun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşalda kaldı.
 
55inci dakikada Fajrın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Robin Yalçının dokunduğu top direğe çarparak auta çıktı.
 
56ncı dakikada hakem Alper Ulusoy yeniden saha çizgilerinin temizlenmesini istedi. 
 
72nci dakikada kar yağışının devam etmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy saha çizgilerinin yeniden temizlenmesi istedi.
 
75inci dakikada Denizin ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.  
 
Mücadele 1-1lik eşitlikle sonuçlandı.
 
 
STAT: Fatih Terim 
 
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 75 Mehmet), İrfan Can (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Leonardo), Aleksic, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano), Crivelli
 
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir (Dk. 90+5 Coffie), Hakan, Fajr (Dk. 90 Camara), Erdoğan (Dk. 69 Kone), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare
 
GOLLER: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir) - Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
 
SARI KARTLAR: Epureanu, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Robin Yalçın, Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Medipol Başakşehir süper lig Demir Grup Sivasspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İngilizler Mesut Özil'i duyurdular! Fenerbahçe ile sözleşmesinde büyük sürpriz... İngilizler Mesut Özil'i duyurdular! Fenerbahçe ile sözleşmesinde büyük sürpriz...
Adil Gevrek Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan istediği ücreti açıkladıAdil Gevrek Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan istediği ücreti açıkladı Trabzonspor'da Berat Özdemir'den sonra bir transfer daha! Hem de Juventus'tanTrabzonspor'da Berat Özdemir'den sonra bir transfer daha! Hem de Juventus'tan Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci bombasını patlattı! Sponsor desteği...Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci bombasını patlattı! Sponsor desteği...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.