Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Süper Lig'in 39. haftasında Medipol Başakşehir, ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:02
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Süper Lig'in 39. haftasında Medipol Başakşehir,  ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
 
15. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pinto'nun soldan ortasında  Alper Potuk'un ceza sahası içerisinden gelişine vuruşunda direkten dönen top  Paintsil'in önünde kaldı. Bu oyuncu önündeki rakibine rağmen topu sağa çekerek  şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
 
21. dakikada Paintsil'in pasında topla buluşan Alper Potuk ceza sahası  dışından şutunu çekti ancak savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direği sıyırarak  dışarı çıktı.
 
23. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında Aleksic altı pas önünde  topa kafayı vurdu, kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kontrol etti.
 
25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan açtığı yerden ortada Chadli  çaprazdan şutunu çekti top yan ağlarda kaldı.
 
İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
 
63. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın  pasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun  ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla  buluştu: 1-1
 
88. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında  Kitsiou'dan topu kapan Fernandes, şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi:  2-1
 
90+ 3. dakikada Kulusic'in sağdan ortasında savunmanın kafasından seken  top arkada Alper Potuk'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Volkan Babacan  topu çeldi.
 
Müsabaka Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
 
Stat: Başakşehir Fatih Terim 
 
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mehmet  Topal, Bolingoli (Dk. 90 5 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Deniz Türüç),  Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 85 Ndayishimiye), Chadli (Dk. 85  Fernandes)
 
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 90 1 Embiya Ayyıldız),  Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik (Dk. 68 Atakan Çankaya), Endri Çekiçi (Dk.  68 Diousse), Lobzhanidze, Alper Potuk, Pinto (Dk. 76 Emre Güral), Paintsil
 
Goller: Dk. 15 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Aleksic, Dk. 88  Fernandes (Medipol Başakşehir)
 
Sarı kartlar: Dk.17 Chadli, Dk. 48 Aleksic, Dk. 90 Fernandes (Medipol  Başakşehir), Dk. 17 Sarlija, Dk. 43 Kitsiou, Dk. 57 Lukasik, Dk. 59 Endri Çekici,  Dk. 79 Kulusic (MKE Ankaragücü)
 

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Etiketler: süper lig Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü
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