Medipol Başakşehir Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Karagümrük karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Aykut Kocaman istifa kararı almıştı. Başakşehir Kulübü yapmış olduğu açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

02 Ekim 2021 Cumartesi - 16:46
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
 
Başakşehir, Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.
 
Turuncu - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
 
Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir.
 
Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti.
 
Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
 
 

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Etiketler: Aykut Kocaman Başakşehir istifa
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