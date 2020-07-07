Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 2-0

Süper Lig'de 31. haftada lider Medipol Başakşehir, sıkıntılı durumdaki Yukatel Denizlispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. İstanbul ekibi bu sonuçla maç fazlasıyla takipçisi Trabzonspor'la arasındaki farkı 5'e yükseltti.

07 Temmuz 2020 Salı - 23:04
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla devirdi, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.
 
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarının başında konuk ekip Rodallega ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı.
 
VAR incelemesi sonrası penaltı
 
65'te sahne alan Enzo Crivelli kafa golüyle gol perdesini açtı: 1-0. 78. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı atışını Edin Visca gole çevirdi ve sonucu ilan etti: 2-0.
 
Bu sonuçla Başakşehir puanını 66'ya yükseltti. Ege temsilcisi ise 32 puanda kaldı.
 
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İLK YARI)
 
9' Caiçara'nın sağ kanattan arka direğe kestiği etkili ortada Crivelli topa dokunamadı.
 
12' Sol kanattan İrfan Can'ın ortasında Crivelli uygun durumda istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top auta gitti. Başakşehir hızlı başladı ama pozisyona girmekte güçlük çekiyor.
 
16' Sağ kanattan sıfıra inen Caiçara'nın pasıyla ön direkte topla buluşan Crivelli'nin vuruşu yandan auta gitti. Başakşehir, oyunu iyice Denizlispor kalesine yıkmış durumda
 
25' İrfan Can'ın pasıyla sol kanatta Clichy hareketlenip topu içeriye çevirmek istedi. Ama önce savunmadan seken top sonrasında da kendisine çarparak dışarıya gitti.
 
37' Aleksic'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Demba Ba ön direkte topu indirdi ama orada kimse yoktu...
 
38' Başakşehir penaltı bekledi! Kaleci Tolgahan'a doğru verilen geri pasta Demba Ba araya girdi. Senegalli oyuncu topu istediği gibi kontrol edemedi ve sonrasında yerde kalıp penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.
 
44' Clichy'nin sol kanattan arka direğe kestiği ortada Aleksic'ten önce Mustafa Yumlu kafayı vurup topu uzaklaştırdı. Denizlispor bu dakikalarda iyi kapanıyor.
 
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İKİNCİ YARI)
 
52' Denizlispor üst üste çok net fırsatları kaçırdı. Rodallega verkaçlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Mert Günok kurtardı. Denizlispor, atağın devamında da yine Rodallega ile sonuç alamadı.
 
65' Başakşehir golü buldu! Kullanılan kornere iyi yükselen Enzo Crivelli sert bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.
 
78' Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Kullanılan penaltı atışında Edin Visca hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi...

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