Mehdi Benatia için savaş çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Al Duhail'den ayrılan Mehdi Benatia için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi.

30 Mayıs 2021 Pazar - 15:32
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre; Mehdi Benatia için hem Galatasaray hem Fenerbahçe devreye girme kararı aldı.
 
Haberde; "Mehdi Benatia, Al Duhail'den ayrıldı. Juventus'un ve Bayern Münih'in eski stoperi ile Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.
 
Kariyerinde Marsilya, Tours, Lorient, Udinese, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi takımlarda forma giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusunun, Al Duhail ile sözleşmesi sona erdi.

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Etiketler: Mehdi Benatia fenerbahçe galatasaray
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