Mehdi Benatia için savaş çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

30 Mayıs 2021 Pazar - 15:32
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray
ve Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre; Mehdi Benatia için hem Galatasaray hem Fenerbahçe devreye girme kararı aldı.
Haberde; "Mehdi Benatia, Al Duhail'den ayrıldı. Juventus
'un ve Bayern Münih'in eski stoperi ile Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.
Kariyerinde Marsilya
, Tours, Lorient, Udinese, Roma
, Bayern Münih ve Juventus gibi takımlarda forma giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusunun, Al Duhail ile sözleşmesi sona erdi.