Mehdi Benatia için savaş çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre; Mehdi Benatia için hem Galatasaray hem Fenerbahçe devreye girme kararı aldı.

Haberde; "Mehdi Benatia, Al Duhail'den ayrıldı. Juventus 'un ve Bayern Münih'in eski stoperi ile Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.