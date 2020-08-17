Mehmet Altıparmak: Thiam, yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye yüzde 99 transfer olduğunu söyledi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 22:19
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Trt Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
 
"Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu"
Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yok. Oyuncuya dayalı takım değiliz. Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz.
 
Geçen sene sezonu iyi bitiren bir Kasımpaşa vardı. İyi bir kadromuz var. Amacımız iyi transferler yaparak lige damga vuracak takım yaratmak. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. İyi çalışacağız.
 

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