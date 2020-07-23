Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

23 Temmuz 2020 Perşembe - 8:58
Ünlü yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol
, yayıncı kuruluş ekranlarında yer alan beIN Manşet programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
ALMANYA'YI ZENGİN ETMEYELİM
Fransa'dan ve İtalya
'dan bizim ligimizden oyuncular alınıyor. Yüksek potansiyelli oldukları için alınıyorlar. Türk takımlarının oyuncuları uluslararası seviyeye çıkarması lazım. Bielefeld etrafını zangin etmeyelim, organizasyonu yapalım sonra korkulacak bir şey kalmaz, ne yabancı kuralı ne başka bir şey...