Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında futboldaki gündemi değerlendirdi. Demirkol, F.Bahçe'nin anlaştığı teknik adamı da açıkladı...

23 Temmuz 2020 Perşembe - 8:58
İLGİLİ HABERLER
"Max Kruse'yi geri alın!" "Mesut Özil'in maaşını Fenerbahçe ve Arsenal bölüşürse..." Fenerbahçe'nin ilgilendiği Filip Novak için flaş Beşiktaş gelişmesi! Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Galatasaray derken... Galatasaray'dan Caner Erkin transferi için ilk temas

Ünlü yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş ekranlarında yer alan beIN Manşet programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.  
 
ALMANYA'YI ZENGİN ETMEYELİM
 
Fransa'dan ve İtalya'dan bizim ligimizden oyuncular alınıyor. Yüksek potansiyelli oldukları için alınıyorlar. Türk takımlarının oyuncuları uluslararası seviyeye çıkarması lazım. Bielefeld etrafını zangin etmeyelim, organizasyonu yapalım sonra korkulacak bir şey kalmaz, ne yabancı kuralı ne başka bir şey...
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Terim'i yıkan haber... Galatasaray'da bir ayrılık daha! Terim'i yıkan haber...
Burak Yılmaz'ın babası transferi doğruladı...Burak Yılmaz'ın babası transferi doğruladı... Karolina Sevastyanova hayranlarını kızdırdı Karolina Sevastyanova hayranlarını kızdırdı Erdal Torunoğulları: Anlaşma sağlandı! Caner gidiyor, Gökhan ise...Erdal Torunoğulları: Anlaşma sağlandı! Caner gidiyor, Gökhan ise...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.