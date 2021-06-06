Mehmet Demirkol'un Aykut Kocaman - Fenerbahçe ifadeleri bomba etkisi yarattı

06 Haziran 2021 Pazar - 12:42
Ali Koç yönetimi göreve geldiği günden bu yana 3 sezondur her seferinde her şeyi değiştiriyor. Her seferinde çok kolay tercihler yaparak... İlk sene Aykut Kocaman
‘iki takviyeyle şampiyon oluruz’ dediğinde, camia içindeki değişim rüzgarıyla bunu kabul etmemek ve başka bir yola sapmak anlaşılır bir hamleydi. ‘Her şey yepyeni bir vizyonla değişecek’ diyerek 20 yıllık bir yönetimi ezici bir farkla yenip sonra aynı kadro ve aynı teknik direktörle devam etmeyi anlatmak kolay değil. Ancak Comolli-Cocu hamlesinin arkasında sadece 3 ay durabilmek de çok kolay.
Ehliyetin milliyeti olmaz
Keza Ersun Yanal
’ı çağırmak da o gün en kolayıydı. Yollamaksa daha da kolay... Ve son olarak Emre Belözoğlu-Erol Bulut’u getirmek de kolaydı. Bulut’u yollayıp, Belözoğlu’nu takımın başına getirmek çok daha kolay, hatta çoğuna göre geç kalmış bir kolay hamleydi. Ve son olarak yabancı bir hoca getireceğiz diyerek Belözoğlu’nu yollamak da... Çok kolay hamleler bunlar. Ama işte kolay yoldan büyük vizyonlar inşa edilebilse hayat çok kolay olurdu. Büyük çoğunluğumuz çok iyi biliyoruz ki hayat hiç de kolay değil. Öncelikle yabancı hoca diye bir teknik direktör klasmanı yok. Ehliyetin milliyeti olmaz. İyi ve plana uygun hocalar diye bir liste olabilir ancak.
Seneye de Kocaman olur!
Peki bu yabancı hoca zarını atarken hangi sabitlerle destekleyeceksiniz? Elde bir spor
tif yönetim ve plan yok, kadro çalışmasını kim, neye göre yapacak? Hocayı seçerken hangi uzman raporlarına göre hangi uzman karar verecek? Plan ne? Plan sadece ‘yabancı hoca’ olabilir mi? Son 1 yılda Fenerbahçe, Avrupa
’da en çok transfer yapan takımlardan biri, muhtemelen birincisiydi. Sadece devre arası transferi Sivasspor
’un yıllık harcamasından fazlaydı. Ve Fenerbahçe o Sivasspor’a net bir şekilde yenilerek şampiyonluğu kaybetti. Bu kadroyu kuran sportif direktör 6 ay sonra teknik direktör oldu. 1 ay sonra da görevine son verildi. 5 yıl sonra da Türkiye’nin 1 numaralı teknik direktörü olacak. Hiç de uzak olmayan ihtimalle o zamana kadar Fenerbahçe 5 teknik direktör, 3 de sportif direktör değiştirmiş olabilir. Yine muhtemelen Aykut Kocaman bu yıl Başakşehir
’de çok iyi bir yıl geçirir ve önümüzdeki senenin kolay hamlesi de o olur.
Kararlarını bu kadar sık tekzip ediyorsa...
İşte bu yüzden bana gazeteden ‘Hangi hoca tercih edilmeli?’ diye sorulduğunda bunları yazabiliyorum. Çünkü öyle bir hoca yok. Ali Koç’un aradığı, kolayca çözüme ulaşacak hocalar gerçekten var olsaydı Ali Koç’un vizyonuna gerek olmazdı. Klopp 5 yılda şampiyon olabildi. Pep, hâlâ Şampiyonlar Ligi
’ni Manchester’a getiremedi. Sabırla her yıl üstüne koya koya gitmezseniz bu iş olmuyor. Bu kesin. Bu, teknik direktör değişmez demek değil. Tabii değişir. Ama her sene, her şey değişirse gerçekten üzülerek söylüyorum, bu ancak zar atmak olur. Ve bir yönetim kendi kararlarını bu kadar sık tekzip ediyorsa sorunu başka yerde aramamak gerekir.