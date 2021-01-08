Mehmet Ekici sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor ile masaya oturdu.

08 Ocak 2021 Cuma - 10:12
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Ligin ikinci yarısı çok daha çetin geçecek. Sıkışan fikstür ve artan vakalar nedeniyle Anadolu takımları dar kadrolar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Bu süreçten ders çıkaran takımlardan biri de Yeni Malatyaspor. Sezonun ikinci yarısında lige damga vurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, transferde büyük oynuyor. Malatya ekibi, Trabzonspor’dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaştı. Bordo-Mavili takımda gözden çıkarılan oyuncunun birkaç güne kadar imzayı atıp takıma katılmasına kesin gözle bakılıyor.
 
EKİCİ DE NETLEŞECEK
 
Yönetim ayrıca teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun raporu doğrultusunda orta sahaya da ofansif bir isim arayışındaydı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Mehmet Ekici’de karar kılındığı bildirildi. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşta kalan ve bir süredir idmanlarını Almanya’da Hannover 96 takımıyla birlikte gerçekleştiren Ekici’yle temasa geçen yönetimin görüşmelerde önemli mesafe katettiği kaydedildi. Bu transferin de birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor. (Fanatik)
 

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Etiketler: mehmet ekici malatyaspor
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