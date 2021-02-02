Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mehmet Ekici herhangi bir takımla anlaşamadı.

02 Şubat 2021 Salı - 13:58
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Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mehmet Ekici, kulüpsüz kalmıştı. Hannover 96 takımı ile antrenmanlara çıkan milli futbolcu, Almanya'da transfer döneminin resmen kapanmasının ardından yine kulüpsüz kaldı.
 
Tecrübeli futbolcunun yakın çevresi oyuncunun Hannover 96 ile sözleşme imzalayacağını ve kariyerine Almanya'da devam edeceğini aktarmıştı. Sakatlıklar sebebiyle kariyerinde büyük düşüş yaşayan milli futbolcu 6 aydır kulüpsüz.

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Etiketler: mehmet ekici
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