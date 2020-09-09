Mehmet Sepil istifa etti

Mehmet Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti.

09 Eylül 2020 Çarşamba - 11:28 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 12:28
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Kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Mehmet Sepil sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.
Sepil'in ani istifa kararının altında bir türlü çözülemeyen yayın krizi ile ilgili bazı kulüplerin tutum ve davranışları olduğu iddia edildi.
 
Sepil'in istifa dilekçesinin ardında yapılan ikna turları sonuç vermedi bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçmek üzere 16 Eylül de genel kurul kararı aldı.
 
YENİ BAŞKAN MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLACAK
 
Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi olacak.
 
 
 

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Etiketler: Mehmet Sepil istifa Kulüpler Birliği Başkanlığı
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