Mehmet Sepil istifa etti

Kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Mehmet Sepil sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.

Sepil'in ani istifa kararının altında bir türlü çözülemeyen yayın krizi ile ilgili bazı kulüplerin tutum ve davranışları olduğu iddia edildi.

Sepil'in istifa dilekçesinin ardında yapılan ikna turları sonuç vermedi bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçmek üzere 16 Eylül de genel kurul kararı aldı.

YENİ BAŞKAN MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLACAK