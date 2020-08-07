Mehmet Topal 1 yıl daha Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın 1 yıl daha takımda kalacağını açıkladı.

07 Ağustos 2020 Cuma - 13:30
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Başakşehir'in açıklaması şöyle;
 
2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal’ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
 
Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası “üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu” unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz.

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Etiketler: Medipol Başakşehir Mehmet Topal Başakşehir
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