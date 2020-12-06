Menajer açıkladı! 'Ücretinde indirim talep edildiğinde...'

Onyekuru'nun menajeri William D’avila oyuncusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

06 Aralık 2020 Pazar - 13:19 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 13:23
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Koronavirüs sürecinde sözleşmesi bittiği için Monaco’nun geri çağırdığı Henry Onyekuru’nun Menajeri William D’avila, Galatasaray ile aralarında kötü bir şey bulunmadığını ifade etti.
 
Radyospor’a konuşan D’avila, “Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde, hiç ikiletmeden kabul etti. Bu kulüp kayıtlarında var. Galatasaray’da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray’da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı. Fakat ne yazık ki Monaco Teknik Direktörü onu yeni sezon planlamasında düşündüğü için sezon başı çalışmalara çağırdı. Henry sezonu G.Saray’da tamamlamak istedi ama Monaco bunu kabul etmedi” dedi.
 

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Etiketler: onyekuru galatasaray
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