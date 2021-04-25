Menajeri açıkladı! Afsha'yı Beşiktaş ve Galatasaray istiyor

Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Muhammed Magdy Afsha'nın menajeri Abdelrahman İsmail, oyuncunun peşinde Beşiktaş ve Galatasaray 'ın olduğunu söyledi.

Mısır'da bir radyo istasyonunda açıklamalar yapan menajer, "Galatasaray, Beşiktaş ve Celtic, Muhammed Magdy Afsha'nın transferi için mücadele ediyor. Al Ahly ile olan sözleşmesi 2024'te bitecek. Al Ahly'de şimdilik mutlu." ifadelerini kullandı.