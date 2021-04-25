Menajeri açıkladı! Afsha'yı Beşiktaş ve Galatasaray istiyor

Mısırlı yıldız Afsha'nın menajeri Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

25 Nisan 2021 Pazar - 11:56
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Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Muhammed Magdy Afsha'nın menajeri Abdelrahman İsmail, oyuncunun peşinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın olduğunu söyledi.
 
Mısır'da bir radyo istasyonunda açıklamalar yapan menajer, "Galatasaray, Beşiktaş ve Celtic, Muhammed Magdy Afsha'nın transferi için mücadele ediyor. Al Ahly ile olan sözleşmesi 2024'te bitecek. Al Ahly'de şimdilik mutlu." ifadelerini kullandı.
 
Mısır Milli Takımı forması da giyen ve hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak kendine bir yer edinen Afsha, bu sezon takımında 22 maça çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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Etiketler: Afsha galatasaray beşiktaş
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