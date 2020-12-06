Menajeri resmen açıkladı! Trabzonspor devrede

Trabzonspor, Tuzlaspor'un orta saha oyuncusu Gökcan Kaya ile ilgileniyor.

06 Aralık 2020 Pazar - 11:07
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Bordo-mavili ekip gündemine Tuzlaspor'un yıldızı Gökcan Kaya'yı aldı. Trabzonspor sezon sonu kontratı bitecek 25 yaşındaki oyuncu için devre arası nabız yoklayacak.
 
Tuzlaspor'dan makul bir rakam duyarsa Ocak ayında transferi gerçekleşecek. Aksi halde sezon sonu beklenecek. Gökcan asistleriyle tanınıyor.
 
MENAJERİ DOĞRULADI
 
Gökcan Kaya'nın menajeri Tuncay Maldan da Trabzonspor'un ilgisini doğruladı. Maldan "Trabzonspor ve birkaç Süper Lig ekibi Gökcan'ı istiyor. Onun için en doğru kararı birlikte vereceğiz" dedi. (Fotomaç)
 

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Etiketler: gökcan kaya trabzonspor
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