Menajerinden açıklama! 'Bonservissiz...'

EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Andriy Yarmolenko'nun Fenerbahçe'ye tranferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ukraynalı futbolcunun menajeri Vadim Shabliy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımla görüştüklerini reddetmiş ve "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuşmuştu.

Ukraynalı yıldız bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye West Ham'dan yanıt geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Yarmolenko'yu bedelsiz bir şekilde elden çıkarmak istemiyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin yıldız isim için bir miktar bonservis ödemeye hazır olduğu kaydedildi.