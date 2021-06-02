Menajerinden Beşiktaş'a teklif! Onyekuru'yu size getiririm

Sezonu iki kupayla bitiren Beşiktaş , transfer çalışmalarında gaza bastı. Yapılacak takviyelerle ilgili hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kapısını menajerler de boş bırakmıyor.

Yönetime sunulan alternatif isimlerden iki oyuncu öne çıktı: Henry Onyekuru ve Georgios Giakoumakis…

Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.

KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK!

Santrfor bölgesi için ise Hollanda ekibi Venlo'da harika bir sezon geçiren Georgios Giakoumakis önerildi.

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu listesine alan yönetim, detaylı olarak tüm isimler gibi Yunan oyuncuyu da teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.