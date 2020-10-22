Menajerlerden futbolculara Banker Bilo numarası

Başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki 'Kamyon Kasası' sahnesi gerçek oldu. 3 genç İngiliz oyuncu Çaykur Rizespor'a transfer olma vaadi ile dolandırıldı. İşte detaylar...

22 Ekim 2020 Perşembe - 14:14
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İki yabancı sahte menajer, başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki 'Kamyon Kasası' sahnesini aratmayan bir dolandırıcılığa imza attı.
 
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), İngiltere'den 3 genç oyuncunun kendileri ile irtibata geçtiğini ve Çaykur Rizespor'a transfer olma vaadi ile kandırıldıklarını beyan ettiğini duyurdu.
 
"Sizi Türkiye'ye götüreceğim ve Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzalatacağım" diyen sahte menajerlerden biri olan Alec Faustino, sözde temsilciliğini yaptığı iki oyuncudan vize, uçak bileti ve sağlık raporu adı altında 1000 Euro aldı ancak iki oyuncunun Türkiye hayali, sahte sözleşmeler nedeniyle suya düştü.
 
 
Nicholas Sizer adlı sahte menajerin ağına düşen bir İngiliz genç oyuncu da, yine Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını sanarak çeşitli masraflar adı altında 2000 Euro kaptırdı.
 
3 oyuncu da, tanışmadıkları Alec Faustino ve Nicholas Sizer ile sosyal medya veya e-posta vasıtasıyla iletişim kurdu. İk isahte menajer, Europe Sport Management adlı bir menajerlik şirketinde çalıştıklarını iddia ettiler.
 
Bu yılın başlarında da Hollanda Futbolcular Birliği (VVCS), Alec Faustino adlı kişinin çeşitli Hollandalı oyunculara yaklaştığı yönünde uyarı yapmıştı. 
 
 
Meşhur sahnenin konusu
Menajerlerin genç oyunculara yaptığı numara, 40 yıl önce çekilen Banker Bilo filmini ve akıllara kazanan "Kamyon Kasası" sahnesini getirdi.
 
Maho (Şener Şen); köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürmek vaadiyle kandırır. Maho, paralarını aldığı köylülerini Almanya yerine İstanbul'a götürür. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini geç öğrenirler.
 
Şener Şen'in özellikle Bulgaristan sınırını geçiyormuş havası verdiği ve Almanya'ya gelindiğini duyurduğu konuşma, Türk sinemasının kült sahnelerinden biri haline geldi.  (Ajansspor)
 

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Etiketler: Menajer banker bilo transfer Çaykur Rizespor
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