Mensah'dan Beşiktaş paylaşımına yorum!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah, Tyler Boyd, Kasımpaşa maçıyla ilgili paylaşımına yorum yaptı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:08
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'dan sürpriz bir hamle geldi.
 
Mensah'dan Beşiktaş paylaşımına yorum
 
Transfer söylentileri devam ederken Bernard Mensah'dan flaş bir hareket geldi. Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta takımın ilk golüne imza atan Tyler Boyd, Kasımpaşa maçıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bernard Mensah da bu paylaşıma emoji ile cevap verdi.
 
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.

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