Merakla bekleniyordu! 22 Aralık'ta başlıyor

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA için resmi açıklama geldi. Buna göre, NBA'de yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı açıklandı..

10 Kasım 2020 Salı - 15:18
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NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda ne zaman başlayacağı duyuruldu. Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yapılan anlaşmaya göre yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı ifade edildi.
 
HER TAKIM 72 MAÇ OYNAYACAK
 
Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak. Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek. NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.
 

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