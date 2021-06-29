Merih Demiral 40 milyon euro'ya Everton'da...

Juventus'un yıldız stoperi Merih Demiral 40 milyon euro karşılığında Everton'a transfer oluyor.

29 Haziran 2021 Salı - 15:59
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İtalyan devi Juventus'ta milli yıldızımız Merih Demiral, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Merih için Premier Lig ekiplerinden Everton bir süredir devredeydi.

 
Atalanta ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği Merih Demiral için Juventus'un 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği belirtilmekte. Daily Mail'e göre de Everton, Merih'in transferinin tamamlanması adına 40 milyon Euro'yu ödemeye hazır.

 
Juventus, 2019'da Merih Demiral'ı bir başka İtalyan ekibi Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Etiketler: everton merih demiral
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