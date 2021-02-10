Merih Demiral'a verilen puan dikkat çekti

10 Şubat 2021 Çarşamba - 12:18
İtalya'da Merih Demiral fırtınası... Juventus
'un Inter ile 0-0 berabere kaldığı maçta kusursuz bir performansa imza atan Merih Demiral İtalya
n gazeteleri tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi. Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı seçti. La Gazzetta dello Sport, Merih'e 7.5 puan verirken maçın en iyi adamı olarak gösterdi... La gazetta Della Sport Merih Demiral'ın performansı için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makinaya dönüştü. İfadelerini kullandı.