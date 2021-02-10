Merih Demiral'a verilen puan dikkat çekti

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı seçti. La Gazzetta dello Sport, Merih'e 7.5 puan verirken maçın en iyi adamı olarak gösterdi... La gazetta Della Sport Merih Demiral'ın performansı için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makinaya dönüştü. İfadelerini kullandı.