Merih Demiral'dan Sırbistan maçı yorumu: 'Biraz yorgunduk'

A Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral, Sırbistan ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

15 Ekim 2020 Perşembe - 0:05
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UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da Merih Demiral, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
"HOCAMIZ DA BUNU VURGULUYOR"
 
İlk yarı istediklerini gibi oynayamadıklarını vurgulayan Merih, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı gerektiği gibi oynadık. Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi. Öz eleştiri yapmalıyız, hocamız da bunu vurguluyor. İnşallah ikinci yarıdaki oyunu genele yayarız" dedi.
 
"YÜREKTEN İNANIYORUM"
 
Merih Demiral sözlerini, "Üçüncü maçımızı oynadık, biraz yorgunduk. Okay ve Mahmut abi gerektiği gibi oynadı. Bu maçta stoper arkadaşlarım yoktu yalnız kaldım ama önümüzdeki ay çok daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

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