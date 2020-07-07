Merih Demiral geri dönüyor!

İtalya Serie A devinde Juventus ’ta forma giyen milli gururumuz Merih Demiral, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda 12 Ocak’ta oynanan Roma maçında Torino ekibiyle ilk golünü atarken, aynı mücadelede çapraz bağları kopmuştu.

Rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve Juventus tesislerinde adeta kamp kuran ve tesislerde kalmaya başlayan Merih önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Son olarak Avusturyalı Prof. Dr. Christian Fink’e ameliyat olan 22 yaşındaki stoper, ‘Sahalara dönebilir’ raporu aldı