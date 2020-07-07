Merih Demiral geri dönüyor!

Juventus’ta görev yapan yıldızımız Merih Demiral’in, 12 Ocak’ta Roma karşısında çapraz bağları kopmuştu. Son kontrollerinde sorun çıkmayan 22 yaşındaki stoper, gelecek hafta takım idmanlarına başlayacak ve Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak

07 Temmuz 2020 Salı - 7:17
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İtalya Serie A devinde Juventus’ta forma giyen milli gururumuz Merih Demiral, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda 12 Ocak’ta oynanan Roma maçında Torino ekibiyle ilk golünü atarken, aynı mücadelede çapraz bağları kopmuştu.
 
Rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve Juventus tesislerinde adeta kamp kuran ve tesislerde kalmaya başlayan Merih önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Son olarak Avusturyalı Prof. Dr. Christian Fink’e ameliyat olan 22 yaşındaki stoper, ‘Sahalara dönebilir’ raporu aldı

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