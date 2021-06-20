Merih Demiral: Kelimeler kifayetsiz kalıyor, özür diliyoruz

EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye'de Merih Demiral açıklamalarda bulundu

20 Haziran 2021 Pazar - 21:23
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EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye'de Merih Demiral açıklamalarda bulundu
 
"Vallahi çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Halkımızın beklentisi çoktu. Üzüntümüz de çok oldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey yok. Turnuvanın en genç takımıyız. İlerideki turnuvalarda iyi olduğumuzu göstereceğiz."
 
"Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz. Ben güveniyorum arkadaşlarıma. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz."

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