Merih Demiral tarihe geçti! Serie A'da şampiyon olan ilk Türk

Merih Demiral, Juventus forması altında şampiyon oldu ve Serie A tarihinde mutlu sona ulaşan ilk Türk oyuncu oldu. Daha önce Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un oynadığı Inter, Serie A'da şampiyonluk mücadelesi vermiş ama ikinci olmuştu

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:41
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Milli oyuncu Merih Demiral, Juventus forması altında lig şampiyonu oldu ve Serie A tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu. Son olarak Sampdoria karşısında sahasında galip gelen Juventus bitime iki hafta mutlu sona ulaştı.
 
Daha önce Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un oynadığı Inter, Serie A'da şampiyonluk mücadelesi vermiş ama ikinci olmuştu. Bir sezonda da şampiyonun sadece iki puan gerisinde üçüncü sırada yer almıştı
 
Inter forması giyen Emre Belözoğlu İtalya Kupası sevinci yaşamıştı
 
Merih bu sezon uzun süren sakatlığına rağmen Serie A'da 5 maça çıkıp 1 gol - 1 asistlik katkı yaparken sezon genelinde 7 resmi maçta görev yaptı.
 
 

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