Merih Demiral tarihe geçti! Serie A'da şampiyon olan ilk Türk

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:41
Milli oyuncu Merih Demiral, Juventus
forması altında lig şampiyonu oldu ve Serie A tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu. Son olarak Sampdoria karşısında sahasında galip gelen Juventus bitime iki hafta mutlu sona ulaştı.
Daha önce Emre Belözoğlu ve Okan Buruk
'un oynadığı Inter, Serie A'da şampiyonluk mücadelesi vermiş ama ikinci olmuştu. Bir sezonda da şampiyonun sadece iki puan gerisinde üçüncü sırada yer almıştı
Inter forması giyen Emre Belözoğlu İtalya
Kupası sevinci yaşamıştı
Merih bu sezon uzun süren sakatlığına rağmen Serie A'da 5 maça çıkıp 1 gol - 1 asistlik katkı yaparken sezon genelinde 7 resmi maçta görev yaptı.