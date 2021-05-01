Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig sevinci

Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. hafta mücadelesinde Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 yenerek bitime 1 hafta kala ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sevinç yaşanıyor.

AA 01 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:26 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 17:30
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Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. hafta mücadelesinde Nadir  Gold İstanbul Basket'i 87-63 yenerek bitime 1 hafta kala ING Basketbol Süper  Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sevinç  yaşanıyor. 
 
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonundaki müsabakanın bitiş düdüğü ile  birlikte Denizli Basket sporcuları, teknik heyet ve yöneticiler, büyük coşku  yaşadı.
 
Kulüp Başkanı Veli Deveciler, gazetecilere takımın kurulduktan sonra  3-4 yıl içinde Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiğini belirtti.
 
Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ettiklerini ifade eden  Deveciler, "Gerçekten muazzam bir iş çıkardık. Zaman içinde Denizli bunun ne  kadar önemli olduğunu hissedecek. Bundan sonra yeni hedefler koyup bunlara  ulaşmaya çalışmalıyız. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz ve başarılara imza  atacak bir takım oluşturacağız. Adım adım ilerleyeceğiz ve bu işi başaracağız.  Denizli'ye hayırlı olsun." diye konuştu.
 
Antrenör Zafer Aktaş da 14 maçtır kazandıklarını, bugünü çok  beklediklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.
 
Oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi kutladığını kaydeden Aktaş,  "Denizli, Süper Lig'i çok arzuladı. Bugün tarihi bir gün. Sonunda kavuştuk. Güzel  olan bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek. Yeni sezonda Süper Lig'e renk  katacağımızı düşünüyorum." dedi.
 
 
Oyunculardan Altan Erol, Denizli'nin Süper Ligi hak ettiğini  belirtirken Mehmet Özdoğan da "Denizli bunu çok istiyordu. Yıllar öncesinden  vardı bir açlık. Sonunda kazandık. Armağan olsun Denizli'ye. İnşallah Süper  Lig'de daha uzun vadeli, daha güzel yerlerde oluruz." ifadesine yer verdi.
 
Müsabakayı izleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da  sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik etti.
 

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Etiketler: ING Basketbol Süper Ligi Türkiye Basketbol 1. Ligi Nadir Gold İstanbul Basket Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket
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