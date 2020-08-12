Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı!

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını açıkladı!

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:36
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Fenerbahçe, Sivasspor formasıyla gösterdiği performans sonrası Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmişti
 
Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sonra eren yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
 
MECNUN OTYAKMAZ GERÇEĞİ AÇIKLADI
 
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını söyledi.
 
Kanal 58'e konuşan başkan, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var. Fenerbahçe'nin helalleşme ücreti, zorunluluk da yoktu. Mert Hakan'a söz vermiştik. Bizimle sözleşmeyi uzat, istediğin bir kulüp olursa seni bedelsiz göndeririz demiştik. Buna sadık kaldık ikimiz de, Fenerbahçe de yüzde 5 opsiyon verdi. Mesela, sembolik de olsa böyle bir şeyin olması." ifadelerini kullandı.
 
25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
 
 

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