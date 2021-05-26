Mert Hakan'ın fedakarlığı aylar sonra ortaya çıktı

Sezon biter bitmez ameliyat operasyonu geçiren Mert Hakan Yandaş'ın sakat sakat oynadığı belirtildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:58
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Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu geldikten sonra takımın gözdesiydi, performansı ve mücadelesiyle taraftarı mest etti. Sezon biter bitmez ise bıçak altına yatan Mert Hakan Yandaş’ın takımı yalnız bırakmamak adına sakat sakat oynadığı öğrenildi. Sezonun büyük bölümünde kasık ağrıları çeken başarılı orta saha oyuncusunun özellikle son haftalarda sağlık ekibi tarafından, ‘Oynaman riskli’ denmesine karşın, “Takımımı bu kritik dönemde yalnız bırakamam. Sezon bitince ameliyat olurum” diyerek oynamaya devam ettiği öğrenildi.
 
Lig biter bitmez
 
Ligin tamamlanmasının ardından doğrudan ameliyat masasına yatan 27 yaşındaki futbolcu, operasyonun ardından tedavi süreci ile ilgili bilgilendirmede bulunmuştu. Operasyona kadar ağrılarından kimseye bahsetmeden antrenmanlarına devam eden Mert’in ameliyatının iyi geçmesinden ve yeni sezona çok daha güçlü girecek olmaktan son derece mutlu olduğu da kaydedildi.
 
34 maçta oynadı
 
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 maça çıkıp şiddetli ağrılara rağmen takımını yalnız bırakmadan mücadele eden Mert Hakan Yandaş’ın bu fedakarlığı, hem teknik heyetten hem de yönetimden tam not aldı. Yıldız futbolcunun adı Sarı-Lacivertliler’deki yeni sezon planlamasında en üst sıralarda yazıyor.

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Etiketler: mert hakan yandaş fenerbahçe
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