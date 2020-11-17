Mert Hakan Yandaş'a gün doğdu

Enner Valencia koronavirüse yakalanınca gözler Mert Hakan Yandaş'a çevrildi.

17 Kasım 2020 Salı - 10:42
İLGİLİ HABERLER
Jose Sosa ve Samatta'dan müjdeli haber! Sahalara döneceği tarih belli oldu Valencia'dan sonra bir şok daha Danimarka-İzlanda maçı ve Emre Belözoğlu... 'Bir iki galibiyetle şampiyonluk gelmeyeceği gibi...'

Enner Valencia'nın corona virüsüne yakalanmasının ardından gözler Mert Hakan Yandaş'a çevrildi.
 
Karagümrük ile önceki gün oynanan hazırlık maçında da teknik heyetten tam puan alan genç futbolcunun Gençlerbirliği ile oynanacak 9. hafta maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
 
MİLLİ ARADA KENDİNİ TOPARLADI
 
Mert Hakan, iyileştikten sonra bir türlü form tutamadı, ligde 6 maçta sadece 92 dakika süre alabildi. Yıldız futbolcu, dünkü karşılaşmada Fenerbahçe'deki en iyi oyununu oynadı. Mert Hakan, ilk golde müthiş pasıyla atağın hazırlayıcısı olurken, ikinci golde ise asisti yaptı. Başarılı oyuncu, sahada kaldığı 70 dakika boyunca attığı etkili paslarla Karagümrük savunmasına zor anlar yaşatıp, arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı. Mert Hakan Yandaş da performansıyla, "Ligde 11 için hazırım" mesajı veren isimler arasına katıldı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mert hakan yandaş fenerbahçe enner valencia
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Abdullah Avcı resmen açıkladı! '5 futbolcu aldık' Abdullah Avcı resmen açıkladı! '5 futbolcu aldık'
FLAŞ GELİŞME! Trabzonspor'a bomba gibi teklif... 20 milyon euro...FLAŞ GELİŞME! Trabzonspor'a bomba gibi teklif... 20 milyon euro... Michael Schumacher ile görüşen tek kişi... Alman pilotun durumunu açıkladıMichael Schumacher ile görüşen tek kişi... Alman pilotun durumunu açıkladı Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher için sürpriz açıklama geldi! 'TV'den izliyor...'Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher için sürpriz açıklama geldi! 'TV'den izliyor...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.